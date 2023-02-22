Pascal Eze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Eze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Eze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pascal Eze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pascal Eze 23 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pascal Eze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pascal Eze, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Pascal Eze'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Pascal Eze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pascal Eze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Kada City
2 Nisan 2019 yılında Delta Force
1 Kasım 2019 yılında Kwara United
1 Ocak 2020 yılında FC Heartland
16 Ağustos 2021 yılında Enyimba Aba
Pascal Eze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pascal Eze şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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