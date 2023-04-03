Pascal Kokott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Kokott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pascal Kokott kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pascal Kokott ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Pascal Kokott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Kokott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Kokott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Kokott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Kokott 7 Aralık 2002 tarihinde Salzgitter şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Pascal Fabian Kokott şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Kokott Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Pascal Kokott, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pascal Kokott'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Pascal Kokottboyu ve yaşı kaç

Pascal Kokott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Kokott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Pascal Kokott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Kokott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Fr. Turner Alt.

1 Ocak 2018 yılında Hannover Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2019 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2021 yılında Hannover 96 II

Pascal Kokott kimdir

Pascal Kokott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Kokott şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfL Wolfsburg (-2017), FT Braunschweig (2017-12/2017), Hannover 96 (1/2018-2021)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pascal Kokott nereli

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