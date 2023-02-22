Paschal Onunze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paschal Onunze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paschal Onunze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paschal Onunze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paschal Onunze {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paschal Onunze Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına - tarihinde katılmıştır. Paschal Onunze'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Paschal Onunze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paschal Onunze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paschal Onunze şuan Akwa United takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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