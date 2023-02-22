Paschal Onunze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paschal Onunze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paschal Onunze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paschal Onunze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.