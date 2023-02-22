Paschalis Kassos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paschalis Kassos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paschalis Kassos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paschalis Kassos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paschalis Kassos 7 Kasım 1991 tarihinde Drama şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πασχάλης Κάσσος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paschalis Kassos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zafi Agent yapmaktadır. Paschalis Kassos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Paschalis Kassos'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paschalis Kassos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paschalis Kassos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paschalis Kassos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paschalis Kassos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında GS Prosotsani

1 Temmuz 2012 yılında Doxa Dramas

31 Temmuz 2014 yılında Iraklis

1 Temmuz 2016 yılında Apollon Smyrnis

27 Temmuz 2017 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2018 yılında AE Larisa

22 Ocak 2019 yılında AOX Kissamikos

27 Temmuz 2021 yılında Niki Volou

Paschalis Kassos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paschalis Kassos şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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