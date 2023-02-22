Paschalis Staikos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paschalis Staikos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paschalis Staikos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paschalis Staikos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paschalis Staikos 8 Şubat 1996 tarihinde Drama şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Πασχάλης Στάικος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paschalis Staikos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Paschalis Staikos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paschalis Staikos'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paschalis Staikos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paschalis Staikos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paschalis Staikos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paschalis Staikos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2014 yılında Panathinaikos

31 Ağustos 2019 yılında OFI Girit

16 Ocak 2023 yılında Panserraikos

Paschalis Staikos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paschalis Staikos şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paschalis Staikos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Doxa Volaka

Yunanistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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