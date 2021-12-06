Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. SPK haftalık bültende yayınlanan karara göre, şirket sermayesi 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye çıkarılacak. Artırım esnasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilecek. Bu bağlamda, Pasifik GYO halka arz ne zaman? Pasifik GYO halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte halka arz kodu...

PASİFİK GYO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Pasifik GYO halka arz işlemleri 9-10 Aralık tarihinde yapılacak.

PASİFİK GYO HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Şirketin sermayesinin 200 milyon TL'den 267,5 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 67,5 milyon TL pay halka arz edilecek.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Fatih Erdoğan'a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay, Mehmet Erdoğan'a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay ve Abdulkerim Fırat'a ait 4.500.000 TL nominal değerli 4.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 13.500.000 TL nominal değerli 13.500.000 adet B grubu pay halka arz edilecek.. Oransal dağıtıma göre yapılacaktır.

Halka arzda satış fiyatı 16,38 TL olarak belirlendi..

PASİFİK GYO HALKA ARZ KODU

Pasifik GYO, Borsa İstanbul’da PSGYO kodu ile işlem görecek.

PASİFİK GYO

2008 yılında Ankara'da kurulan Pasifik GYO, bağlı bulunduğu Pasifik Grubu'nun Next Level Ankara; Next Level Loft, Next Level Çayyolu gibi gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde ilklere imza atan vizyonu, zengin deneyimi ve güçlü sermaye yapısı ile Türkiye'nin önde gelen GYO şirketlerinden biri olmayı hedeflemektedir.

İçerisinde Türkiye'nin en büyük karma projesi olan Merkez Ankara ve İstanbul'un kalbinde hayata geçirilecek Levent projelerini barındıran Pasifik GYO, sağlıklı ve güvenilir büyümesini sürdürerek gayrimenkul portföyünü genişletmeyi, değer üretmeyi, böylece hissedarlarına, paydaşlarına, müşterilerine ve ülkemize yeni yatırım fırsatları sunmayı amaçlamaktadır.