Pasivize ne demek, TDK'ya göre Pasivize kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pasivize ne demek? Pasivize TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pasivize kelimesi. Peki pasivize ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pasivize nedir, pasivize kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PASİVİZE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pasivize kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pasivize kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pasivize kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Etkisizleştirmek, edilgen duruma getirmek` anlamındaki pasivize etmek birleşik fiilinde geçen bir söz

