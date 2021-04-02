Paskalya bayramı nedir, ne zaman, hangi ülkelerde kutlanır? Paskalya tatili kaç gün sürer 2021? soruları Hristiyanların bayramı olan Paskalya'ya yaklaştığımız şu günlerde merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğu ve batı kiliselerdeki farklılıklar nedeniyle ayın farklı zamanlarında kutlanan Paskalya'ya sayılı günler kaldı.

PASKALYA BAYRAMI NEDİR, NE ZAMAN, HANGİ ÜLKELERDE KUTLANIR?

Paskalya kavramının kökeni İbranice'ye dayanır ve dokunmadan geçme anlamına gelir. Hristiyanlar açısında önemli olan bu bayramda İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilişi kutlanır. Belli bir günü olmayan Paskalya yer yılın Mart ayının sonunda başlar, Nisan ayının sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadır. Kiliselerde pazar günleri kutlanan Paskalya, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü isimleriyle de adlandırılır.

Paskalya bayramı Hristiyan ülkelerde farklı geleneklerle kutlanır.

PASKALYA TATİLİ KAÇ GÜN SÜRER 2021?

Paskalya tatili Mart ayı sonunda başlar, Nisan ayının sonuna kadar sürmektedir. Paskalya 2021 yılında 4 Nisan Pazar günü başlayacak.

Paskalya Tarihleri aşağıdaki gibidir.

Paskalya Pazarı Doğu Ortodoks Kilisesi

(Miladi takvim) (Jülyen takvimi)

2021 4 Nisan 2 Mayıs

2022 17 Nisan 24 Nisan

2023 9 Nisan 16 Nisan

22 Mart, herhangi bir yılda olabilecek en erken Paskalya'dır ve en geç 25 Nisan'dır. İlk bahar dolunayı bir Pazar günü meydana gelirse, Paskalya bir sonraki Pazar günü kutlanacaktır.

-2 Nisan (resmi tatil)

-Kutsal Cuma 3 Nisan

- Kutsal Cumartesi 4 Nisan

- Paskalya Pazarı 5 Nisan (resmi tatil)

- Paskalya Pazartesisi