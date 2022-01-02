Pastis ne demek, TDK'ya göre Pastis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pastis ne demek? Pastis TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pastis kelimesi. Peki pastis ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pastis nedir, pastis kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PASTİS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pastis kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pastis kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pastis kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anason kokulu bir tür alkollü içki



PASTİS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Önce evde yapılmış vişne likörü yahut bizdeki rakıya benzeyen pastisler içilir.

