Pastoral Oyun ne demek, TDK'ya göre Pastoral Oyun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pastoral oyun ne demek? Pastoral oyun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pastoral oyun kelimesi. Peki pastoral oyun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pastoral oyun nedir, pastoral oyun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PASTORAL OYUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pastoral oyun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pastoral oyun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kişileri kadın ve erkek çobanlar olan tiyatro eseri

