Patates kızartmak isterken evini yaktı! Kütahya'da bir şahıs, patates kızartmak isterken yangına neden oldu. Yangını söndürmek isterken yaralanan şahsın mutfağı kullanılamaz hale geldi.

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Evinin mutfağında patates kızartmak isteyen Afganistan uyruklu Mustafa Mandalavi, mutfağı yaktı. Tencerenin kızartma yağının kızışmasıyla yangın çıktı. Yangın perdelerin tutuşması nedeniyle çıkarak kısa sürede evin tamamını sararken içerideki Afgan ailenin fertleri kendilerini güçlükle dışarıya attı. ELİNDEN YARALANDI Yangını kendi çabasıyla söndürmek isteyen Mandalavi, elinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi. Ambulanstaki ilk tedavisinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Mandalavi, "Mutfakta patates kızartırken bir anda yangın çıktı. Söndürmek isterken elimi yaktım" dedi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Kütahya