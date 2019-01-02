Patatesin faydaları nelerdir? Patates hangi hastalıklara iyi gelir?

Doyurucu özelliğiyle bilinen her yemeğe yakışan patatesin insan sağlığına birçok faydası vardır. İçerdiği zengin vitamin ve minerallerle zengin bir besin maddesi olan patatesin faydalarını sizler için araştırdık. Bu sağlık yönünden faydalı içeriklerin sıralanması gerekirse, sindirim sisteminin düzenlenmesi, kolesterol seviyesinin düşürülmesi, kalp sağlığının desteklenmesi, poliplerden korunma, kanseri engelleme, diyabeti yönetmek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, yaşlanma işaretlerinin azaltılması, cildin korunması, sirkülasyonun arttırılması, kan basıncının azaltılması, sıvı dengesinin sağlanması, uykusuzluğun azaltılması ve göz sağlığının desteklenmesi gibi faydalar sayılabilir. Peki patatesin faydaları nelerdir? Patates hangi hastalıklara, neye iyi gelir?

PATATESİN FAYDALARI NELERDİR?

Patatesin Cilt Sağlığına Faydaları:

Patates en fazla cilt sağlığına faydalıdır. Bu özelliğinden dolayı çok yaygın olarak kullanılır. Patates göz etrafında oluşan mor halkaların giderilmesine yardımcı olabilir. Göz etrafındaki siyah halkaları gidermek için gözleriniz kapatın ve üzerine bir selpak koyduktan sonra daha önce dilimlediğiniz patatesleri gözlerinizin üzerine koyun ve 15-20 dakika bekleyin. 20 dakika sonra yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Bu uygulama gözlerin etrafında oluşan siyah halkaları ortadan kaldıracaktır.

Patates Kırışıklıkları ve Siyah Lekeleri Giderir:

Cilt sağlığı açısından patatesin diğer bir faydası cilt üzerinde meydana gelen kırışıklık ve siyah lekeleri gideriyor olmasıdır. Kırışıklıkları giderdiği gibi aynı zamanda cilde doğal bir yumuşaklık katabilir. Siyah lekelerden kurtulmak için ise , blenderde patatesi iyice öğütülmüş patatesi 5 dakika boyunca cilde uygulayın ve daha sonra ılık su ile cildinizi yıkayın. Bu uygulama sayesinde siyah lekelerden kurtulabilirsiniz. Bunu düzenli olarak 20 gün boyunca yapın.

Güneş Yanıklarını Tedavi Eder:

Patates güneş yanıkları için harika bir tedavi yöntemidir. Bunun için dilimlediğiniz patatesi yanık olan kısma koyun ve 10 dakika bekleyin. Bu uygulama hem güney yanıklarının enden olduğu ağrıyı azaltır, hem de güneş ışınlarının verdiği hasarı giderebilir.

Kuru Ciltler İçin Patates:

Eğer kuru cilde sahipseniz patates yardımı ile günde birkaç dakika ayırarak bu sorundan kalıcı olarak kurtulabilirsiniz. Rendelenmiş patatese bir miktar hakiki yap katarak cildinize maske şeklinde 20 dakika uygulamanız cildinizin nemlenmesini ve yumuşamasını sağlayabilir. Ayrıca bal karışımı cildinizin temizliğini sağladığı gibi, cilt hücrelerinin sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

Patates Cildi Temizler:

Patatesi rendeleyerek yüzünüze 10 dakika boyunca masaj yaparak uygulamanız, cildinizin ölü hücrelerden ve yağlardan temizlenmesine büyük ölçüde katkı sağlayabilir.

Patatesin Cilt Sağlığına Diğer Faydaları:

Patates cilt meydana gelen döküntü ve kaşıntılara karşı etkilidir. Bunun yanında böcek ısırmalarına karşı da patates kullanılabilir. Tahrip olan kısma 4-5 dakikalığına patates uygulamanız hem ağrıyı azaltır hemde çabuk iyileşmesini sağlar. Bunun yanında patates gözlerin etrafında oluşan torbalanma problemlerinin üstesinden gelebilir.Göz çevresinde meydana gelen şişlikler için eşsiz bir alternatif tedavidir.

Patates Saç Sağlığını Korur:

Patates, cilt sağlığı yanında saç sağlığı açısından da çok faydalıdır. Saç macunlarında yaygın olarak kullanılır. Patatesi iyice rendeledikten sonra bir tane yumurta ve 6-7 damla limon suyu ile karıştırın. Daha sonra bu karışımı saçlarınızın köküne 20-25 dakika boyunca uygulayın. Bu karışım saçlarınıza doğal bir parlaklık ve şampuan etkisi kazandıracaktır.

Saç Toniği :

Patatesin kabuklarını bir miktar suda haşlayarak suyunu saçlarınıza uygulayabilirsiniz . Bu uygulama yardımıyla saçlarınıza doğal bir renk kazandırabilirsiniz. Bu uygulama yanı zamanda saçlarınızın renk tonunu koyulaştırmaya yardımcı olur.

Patates aç Dökülmesini Engelleyebilir:

İki kaşık aloevera, bir kaşık bal ve aynı şekilde bir yemek kaşığı patates suyu karıştırarak saçlarınıza masaj yaparak uygulayın ve 2 saat bekletin. Daha sonra şampuanla saçlarınızı yıkayın. Bu uygulama sayesinde saçlarınızın dökülmesini engelleyebilirsiniz.

Patates Kilo Vermeye Yardımcı Olur:

Patates düşünülenin aksine kilo vermeye yardımcı olur. Uzun süre kendinizi tok hissetmenizi sağlayabilir.

Enerji Verir:

Patates harika bir enerji deposudur. Yoğun miktarda vitamin ve mineral içermektedir. C vitamini açısından çok zengin olan patates aynı zamanda B vitamini ve potasyumu bol miktarda içerir. Diğer mineralle açısından da zengin olan patates enerji patlaması sağlayabilir.

Sindirim Sistemi için Faydalıdır:

Patates genelde sindirilmesi zor olan sert bir besin kaynağı değildir. Bunun tam aksine sindirim sistemini yormaz. Aynı zamanda mide sağlığı için önemli olan asit seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

Kardiyovasküler Hastalıklarda Patates:

Patates karbonhidrat, protein, kalsiyum, niasin, vitamin C ve B-kompleksleri açısından zengindir. Bu özelliğinden dolayı kalp hastalıkları ve kan basıncı sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Bunun yanında kötü kolesterol seviyesini dengeler.

Patates Bağırsak Sağlığını Korur:

Sindirim sistemi sağlığını korumanın yanında patates bağırsak hareketlerini arttırır. Kabızlık ve şişkinlik sorununu giderebilir. Bu özelliği ayrıca zayıflamaya yardımcı olabilir.

Strese Karşı Patates:

Patates hücre sağlığı için hayati önem taşıyan B6 vitaminini bol miktarda içermektedir. Düzenli olarak patates tüketimi stres sorunlarıyla daha etkili mücadele etmeye yardımcı olabilir.

PATATES HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Sindirim sağlığı

Sindirim sorunları yaşıyorsanız patatesi tercih etmeniz size büyük kolaylık sağlayacaktır. Bağırsak düzensizliğine faydalı olması ve metabolizmayı hızlandırmasıyla bu çeşit hastalıklardan korunmanızı sağlar.

Kanser

Kan yapımında, yeni hücre oluşumunda, DNA ve RNA yapısını onarmada oldukça etkili olan folat (vitamin B-9), patatesin içinde fazlaca olması sebebiyle patates, kanser hastalığına şifa olmaktadır. Özellikle hamileler ve çocuklar için ihtiyaç duyulan folat patatesle karşılanabilir. Ayrıca folat anne sütünü arttırdığı için patates bu dönemlerde tüketilmelidir.

Kalp sağlığı

Lif, potasyum ve vitamin bakımından zengin olan patatesin kolestrol değerinin düşük olması sebebiyle kalp rahatsızlığı yaşayan insanlar tarafından rahatça tüketilebilecek besinlerdendir. Ayrıca patatesin içinde bulunan vitamin B6 doğal bir diüretiktir. Yani hipertansiyon tedavisine yardımcı olur.

Yanık ve şişlik

Patates vücutta oluşan şişlik ve yanıklar için pratik bir çözümdür. Birinci derece yanıklara uygulanan çiğ patates, acı hissini hafifletecektir.

Stres

B6 vitaminin stresi azaltıcı özelliği olduğu için patates kullanımı bu yönde de oldukça faydalıdır.