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Pati ne demek, TDK'ya göre Pati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pati kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pati ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pati nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pati kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pati ne demek, TDK'ya göre Pati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pati ne demek? Pati TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pati kelimesi. Peki pati ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pati nedir, pati kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PATİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pati kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pati kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kedi, köpek vb. hayvanların ön ayağı
- Küçük çocuk ayağı

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