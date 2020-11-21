Patileri kesilmiş bulunan Pamuk köpekten sevindiren haber: Hayati tehlikeyi atlattı

Tüm Türkiye'nin patisinin kesildiğini gördüğünde içinin acıdığı Pamuk isimli köpekten gelen son haberler sevindirdi. Samsun'un Havza ilçesinde patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavisi veterinerde süren Pamuk'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdürdüğü ifade edildi.

"Pamuk'un ön uzuvlarının olduğu kısma bir tekerlekli sandalye yapılarak kimseye muhtaç olmadan hayatını devam ettirebileceğini öngörüyorum ben." diyen veteriner hekim Mustafa Kanat " Durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Kendi başına yiyip içmeye başladı. Pazar günü tekrar kan tahlilleri yapılacak, eğer sonuçlar iyi çıkarsa hafta içi yeniden bir ameliyat olacak. Bu ameliyatta geriye kalan kemik dokuları uzaklaştırılacak" dedi.

"BU KADAR DAYANBİLMESİ DE BİR MUCİZE"

Pamuk güçlü ve şanslı bir köpek olduğunu ifade eden Mustafa Kanat," Bu kadar dayanabilmesi de bir mucize. Çünkü hiçbir profesyonel destek almadan kopan uzuvlarıyla birlikte hayatta kalmayı başarmış bir köpek. Bu gibi vahşi olaylar öbür dünyada zaten karşılıksız kalmayacaktır. Fakat bu dünyada da bir karşılığı olması için inşallah bir an önce Hayvan Hakları Yasası çıkar" ifadelerini kullandı.