Patlamaya hazır bomba gibiler! Öfkesinden yerinde duramayan, hemen sinirlenen burçlar belli oldu! O burçları kızdırmadan önce iyi düşünün!

Astroloji insanların karakterlerini anlamamız için bize yardımcı olur. Çevrenizdeki bazı kişilerle anlaşmak kolay olsa da öfkesiyle herkesi etrafından uzaklaştıran kişiler de vardır. Etrafınızda sürekli sinirli ve kızgın olan bir insan gördüğünüzde onunla konuşmak istemezsiniz. İşte en öfkeli burçlar...

KOÇ

Çabuk sinirlenmesiyle bilinen Koç burcu ani öfke patlamalarını kontrol edemez. Anında parlayan ancak çabuk sönen Koç burçlarıyla iletişim kurmak pek kolay değildir. Sabırsız olmaları nedeniyle her şeyin hemen olmasını isteyen Koç burçlarını en ufak bir olumsuzluk bile sinirden deliye döndürebilir.

AKREP

Akrep burcu olan kişiler genellikle kendilerini kontrol etmeye çalışır ancak içlerindeki öfkeyi ne kadar isteseler de bastıramazlar. Fikirlerinin önemsenmediği ortamlarda bulunan Akrep burçları öfkeden çıldırabilir. Sözünün geçmediği yerde bulunmak istemeyen Akrepler koşullara hükmedemiyorlarsa öfke kusabilirler.

ASLAN

Kontrolcü olmaları nedeniyle herkese karışmak isteyen Aslan burçları kendilerini etrafındakilerden her zaman daha büyük görürler. Aslan burçları da tıpkı Akrep gibi fikirlerinin ve planlarının önemsenmediğini gördüğü anda adeta çılgına döner. Aslan burcu olanlar her zaman başkalarının desteğine ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyduklarını alamazlarsa tedirgin olurlar. Bu durum da onların sinirlenmesine sebep olur.

İKİZLER

Kafasında kurdukları yüzünden hemen öfkelenen İkizler burcu normalde neşeli ve konuşkanlıklarıyla bilinir. Ancak hemen sinirlenebilen burçlar arasında yer alırlar. Endişeleri öfkeye dönüşen İkizler burçları panik oldukları zaman etrafındaki kişilere hayatı dar edebilir.