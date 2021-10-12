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Patolog ne demek, TDK'ya göre Patolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Patolog kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Patolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Patolog nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Patolog kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Patolog ne demek, TDK'ya göre Patolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Patolog ne demek? Patolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi patolog kelimesi. Peki patolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre patolog nedir, patolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PATOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Patolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Patolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre patolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özellikle patoloji ile uğraşan doktor

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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