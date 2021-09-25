Patriarkal ne demek, TDK'ya göre Patriarkal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Patriarkal ne demek? Patriarkal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi patriarkal kelimesi. Peki patriarkal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre patriarkal nedir, patriarkal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Patriarkal kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Patriarkal kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

PATRİARKAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Patriarkal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Patriarkal kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre patriarkal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ataerkil

