Patrick Bahanack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Bahanack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Bahanack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Bahanack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Bahanack 3 Ağustos 1997 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Bahanack Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Patrick Bahanack, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

APO Levadiakos futbol takımında oynamaktadır. APO Levadiakos takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Bahanack'nin APO Levadiakos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Bahanack Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Bahanack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Bahanack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Bahanack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2018 yılında Stade Reims

31 Ocak 2019 yılında Ergotelis

30 Haziran 2019 yılında Stade Reims

17 Ağustos 2019 yılında PAS Lamia

24 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

29 Ağustos 2021 yılında APO Levadiakos

Patrick Bahanack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Bahanack şuan APO Levadiakos takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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