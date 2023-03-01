Patrick Brough kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Brough Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Brough adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Brough Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Brough 20 Şubat 1996 tarihinde Carlisle şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Patrick John Brough şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Brough Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Patrick Brough, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Patrick Brough'nin AFC Barrow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Brough Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/patrick_brough/

Patrick Brough Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Brough isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Brough Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Brough futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Carlisle United

2 Ocak 2016 yılında Lincoln City

2 Şubat 2016 yılında Carlisle United

3 Kasım 2016 yılında Salford

4 Aralık 2016 yılında Carlisle United

1 Temmuz 2017 yılında FC Morecambe

1 Temmuz 2018 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2019 yılında Barrow

Patrick Brough Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Brough şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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