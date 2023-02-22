Patrick Hoban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Hoban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Hoban adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Hoban Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Hoban 28 Temmuz 1991 tarihinde Galway şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Jefferson Hoban şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Hoban Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Patrick Hoban, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Patrick Hoban'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Hoban Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Hoban isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Hoban Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Hoban futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Mervue United

1 Temmuz 2010 yılında Bristol City

1 Kasım 2010 yılında Clevedon Town FC

1 Aralık 2010 yılında Bristol City

1 Temmuz 2011 yılında Mervue United

1 Ocak 2013 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2015 yılında Oxford United

1 Şubat 2016 yılında Stevenage

29 Şubat 2016 yılında Oxford United

1 Mart 2016 yılında Grimsby Town

31 Mayıs 2016 yılında Oxford United

1 Temmuz 2016 yılında Mansfield Town

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2018 yılında Dundalk FC

Patrick Hoban Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Hoban şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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