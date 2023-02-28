Patrick Karhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Karhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Karhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Karhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Karhan 19 Haziran 2003 tarihinde Wolfsburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Karhan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Trnava futbol takımında oynamaktadır. Spartak Trnava takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Karhan'nin Spartak Trnava ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrick Karhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Karhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Karhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Karhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Trnava U19

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Trnava

Patrick Karhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Karhan şuan Spartak Trnava takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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