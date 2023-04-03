Patrick kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick 19 Mart 2004 tarihinde Juiz de Fora şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Roberto da Silva Campos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

Haberin Devamı

1 Şubat 2022 yılında Palmeiras U20

31 Ocak 2024 yılında Ferroviária U20

Patrick Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.