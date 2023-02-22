Patrick Kingsley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Kingsley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Kingsley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patrick Kingsley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patrick Kingsley 13 Nisan 1987 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patrick Kingsley Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Patrick Kingsley'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Patrick Kingsley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patrick Kingsley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Rivers United
Patrick Kingsley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patrick Kingsley şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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