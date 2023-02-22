Patrick Mcclean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Mcclean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Mcclean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Mcclean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Mcclean 22 Kasım 1996 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Mcclean Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

{oynadıgı-takım} futbol takımında oynamaktadır. {oynadıgı-takım} takımına 12 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Patrick Mcclean'nin {oynadıgı-takım} ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrick Mcclean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Mcclean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Mcclean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Mcclean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Derry City

1 Ocak 2017 yılında Waterford FC

21 Şubat 2018 yılında Sligo Rovers

2 Ocak 2019 yılında Derry City

29 Temmuz 2019 yılında Glentoran

12 Şubat 2023 yılında Kariyer sonu

Patrick Mcclean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Mcclean şuan {oynadıgı-takım} takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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