Patrick Mceleney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Mceleney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Mceleney kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Mceleney ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Mceleney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Mceleney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Mceleney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Mceleney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Mceleney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Mceleney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Mceleney 26 Eylül 1992 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İrlanda,Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Mceleney Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick Mceleney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Patrick Mceleney'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrick Mceleney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Mceleney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Mceleney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Mceleney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Derry City

1 Ocak 2016 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2018 yılında Oldham Athletic

2 Temmuz 2018 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2022 yılında Derry City

Patrick Mceleney kimdir

Patrick Mceleney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Mceleney şuan Derry City takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Patrick Mceleney Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Mceleney nereli

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