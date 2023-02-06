Patrick Paixao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Paixao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Paixao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Paixao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Paixao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Paixao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Paixao

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Paixao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Paixao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Paixao 19 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Patrick Paixão Sumas Costa şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Paixao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick Paixao, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Regatas Vasco da Gama U20 futbol takımında oynamaktadır. Club de Regatas Vasco da Gama U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Patrick Paixao'nin Club de Regatas Vasco da Gama U20 ile sözleşmesi 30 Eylül 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Paixaoboyu ve yaşı kaç

Patrick Paixao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Patrick Paixao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Patrick Paixao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Paixao kimdir

Patrick Paixao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Paixao şuan Club de Regatas Vasco da Gama U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Paixao nereli

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