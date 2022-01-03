Galatasaray Spor Kulübü, Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamanın ardından Patrick van Aanholt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı? | Patrick van Aanholt koronavirüse mi yakalandı? sorularının yanıtı merak edildi. İşte ayrıntılar...

PATRİCK VAN AANHOLT KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Patrick John Miguel van Aanholt 29 Ağustos 1990'da Hollanda, Hertogenbosch'da dünyaya geldi.

Patrick John Miguel van Aanholt sol bek mevkisinde oynayan Hollandalı millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Galatasaray formasıyla ilk maçına St.Johnstone maçıyla çıkmıştır. Galatasaray formasıyla ilk golünü Randers'e karşı atmıştır.

PATRİCK VAN AANHOLT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

ALT YAPI KARİYERİ

2003-2005 FC Den Bosch

2005-2007 PSV

2007-2009 Chelsea

PROFESYONEL TAKIM KARİYERİ

2009-2014 Chelsea

2009-2010 → Coventry City (kiralık)

2010 → Newcastle United (kiralık)

2011 → Leicester City (kiralık)

2011 → Wigan Athletic (kiralık)

2012-2014 → Vitesse (kiralık)

2014-2017 Sunderland

2017-2021 Crystal Palace

2021– Galatasaray

PATRİCK VAN AANHOLT KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Galatasaray Spor Kulübü, Hollandalı futbolcusu Patrick van Aanholt'un koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre; Patrick van Aanholt ülkesi Hollanda'da koronavirüs testi yaptırdı. Hollandalı futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

31 yaşındaki futbolcunun, izolasyon ile tedavi sürecine başlandığı aktarılırken, karantina süresi 7 Ocak Cuma günü sona erecek. Öte yandan Patrick van Aanholt'un aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul'a dönmesinin planlandığı aktarıldı.

Öte yandan, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ile Mustafa Muhammed'in idmanda yer almadığı, Fernando Muslera ve Mbaye Diagne'nin ise tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Giresunspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.