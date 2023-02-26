Patrick Veelma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Veelma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Veelma kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrick Veelma ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrick Veelma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Veelma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrick Veelma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Veelma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Veelma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Veelma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Veelma 15 Nisan 2002 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur.  Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Patrick Genro Veelma şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Veelma Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrick Veelma, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Patrick Veelma'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Veelma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Veelma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrick Veelma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Veelma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Tammeka U17

1 Ocak 2018 yılında JK Tammeka U21

1 Ocak 2019 yılında JK Tammeka

Patrick Veelma kimdir

Patrick Veelma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Veelma şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JK Tammeka (-2018)

Patrick Veelma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Patrick Veelma nereli

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