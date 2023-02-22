Patrick Vouho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Vouho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrick Vouho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrick Vouho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrick Vouho 25 Haziran 1987 tarihinde Seguela şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fildişi Sahili,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Djilli Arsène Dit Patrick Vouho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrick Vouho Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NeoFut Sport Management yapmaktadır. Patrick Vouho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 20 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Patrick Vouho'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrick Vouho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrick Vouho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrick Vouho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrick Vouho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Coimbra

1 Ocak 2008 yılında Portimonense

30 Haziran 2008 yılında Coimbra

1 Ağustos 2008 yılında Santa Clara

30 Haziran 2009 yılında Coimbra

1 Temmuz 2010 yılında SC Covilhã

30 Haziran 2011 yılında Coimbra

1 Temmuz 2011 yılında AEL Limassol

11 Temmuz 2013 yılında Dinamo Tbilisi

1 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında Santa Clara

9 Temmuz 2015 yılında Atlético CP

19 Ağustos 2016 yılında OFI Girit

1 Temmuz 2017 yılında PAS Lamia

30 Ocak 2018 yılında OFI Girit

1 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

20 Mart 2021 yılında OF Ierapetras

Patrick Vouho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrick Vouho şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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