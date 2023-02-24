Patrik Demjen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Demjen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Demjen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Demjen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Demjen 22 Mart 1998 tarihinde Esztergom şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Demjen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Patrik Demjen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 29 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Patrik Demjen'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrik Demjen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Demjen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Patrik Demjen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Demjen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında MTK U17

1 Temmuz 2014 yılında MTK U19

1 Temmuz 2015 yılında MTK Budapest

1 Ocak 2017 yılında Dorog

30 Haziran 2017 yılında MTK Budapest

15 Ocak 2018 yılında Budaörs

30 Haziran 2018 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2018 yılında Budaörs

30 Haziran 2019 yılında MTK Budapest

29 Temmuz 2019 yılında Zalaegerszeg

Patrik Demjen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Demjen şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrik Demjen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pilismarót KSK, FC Esztergom, Újpest FC, Dalnoki Akadémia (-2009)

Macaristan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.