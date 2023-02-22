Patrik Haitl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Haitl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Haitl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Haitl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Haitl 1 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Haitl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Haitl'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrik Haitl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Haitl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Haitl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Haitl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FK Jablonec B

21 Şubat 2018 yılında SK Benesov

30 Haziran 2018 yılında FK Jablonec B

1 Temmuz 2020 yılında Jablonec

2 Ağustos 2022 yılında SFC Opava

Patrik Haitl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Haitl şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Jílové (2004)SK Újezd Praha 4 (2004 - 2006)FC Jílové (2006 - 2008)SK Újezd Praha 4 (2008 - 2009)SK Slavia Praha (2009 - 2010)FC Jílové (2010 - 2014)FK Jablonec (2014 - 2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.