Patrik Hellebrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Hellebrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Hellebrand kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Hellebrand ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik Hellebrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Hellebrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Hellebrand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Hellebrand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Hellebrand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Hellebrand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Hellebrand 16 Mayıs 1999 tarihinde Opava şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Hellebrand Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Hellebrand'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Patrik Hellebrand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Hellebrand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Hellebrand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Hellebrand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Slovacko

5 Ocak 2020 yılında Slavia Prag

24 Ağustos 2020 yılında Slovacko

31 Aralık 2020 yılında Slavia Prag

3 Ocak 2021 yılında SFC Opava

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2021 yılında C. Budejovice

7 Şubat 2022 yılında Slavia Prag

8 Şubat 2022 yılında C. Budejovice

Patrik Hellebrand kimdir

Patrik Hellebrand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Hellebrand şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC FASTAV Zlín (2006 - 2017)

Patrik Hellebrand Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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Patrik Hellebrand nereli

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