Patrik Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Nagy 16 Şubat 1991 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Nagy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Patrik Nagy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 10 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Patrik Nagy'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Patrik Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2005 yılında Rapid U15

1 Temmuz 2006 yılında Rapid U17

1 Temmuz 2008 yılında Rapid U19

1 Ocak 2009 yılında Rapid Wien II

20 Temmuz 2010 yılında Ferencváros II

31 Aralık 2010 yılında Rapid Wien II

1 Şubat 2011 yılında Vasas SC

30 Haziran 2011 yılında Rapid Wien II

15 Temmuz 2011 yılında Újpest FC

30 Ağustos 2012 yılında Kecskeméti TE

12 Ağustos 2014 yılında Seligenporten

18 Şubat 2015 yılında Haladás

11 Temmuz 2016 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2017 yılında Haladás

10 Temmuz 2017 yılında Gyirmót FC

Patrik Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Nagy şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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