Patrik Paudits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Paudits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Paudits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Paudits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Paudits 20 Mayıs 1994 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Paudits Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Patrik Paudits, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dorogi FC futbol takımında oynamaktadır. Dorogi FC takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Paudits'nin Dorogi FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Paudits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Paudits isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Paudits Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Paudits futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Puskás AFC U17

28 Temmuz 2010 yılında Videoton U17

1 Ocak 2012 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2013 yılında Videoton II

4 Şubat 2016 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2016 yılında Videoton II

26 Temmuz 2016 yılında Csákvár

6 Şubat 2017 yılında Zalaegerszeg

19 Temmuz 2018 yılında Dorog

20 Temmuz 2020 yılında Békéscsaba

14 Şubat 2022 yılında Kecskemét

4 Temmuz 2022 yılında Dorog

Patrik Paudits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Paudits şuan Dorogi FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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