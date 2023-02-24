Patrik Posztobanyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Posztobanyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Posztobanyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Patrik Posztobanyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Patrik Posztobanyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Posztobanyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Patrik Posztobanyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Posztobanyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Posztobanyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Posztobanyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Posztobanyi 29 Temmuz 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Posztobanyi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Patrik Posztobanyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrik Posztobanyi'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Patrik Posztobanyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Posztobanyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Patrik Posztobanyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Posztobanyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2020 yılında Puskás AFC II

29 Temmuz 2020 yılında Csákvár

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC

17 Ocak 2022 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2022 yılında Puskás AFC

Patrik Posztobanyi kimdir

Patrik Posztobanyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Posztobanyi şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Érdi VSE, Fogócska SE (-2014)

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Patrik Posztobanyi nereli

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