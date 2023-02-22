Patrik Schon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Schon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Schon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Schon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Schon 12 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Schon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Patrik Schon'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Schon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Schon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Schon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Schon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Most

19 Şubat 2016 yılında FK Jablonec B

20 Temmuz 2018 yılında Varnsdorf

31 Temmuz 2020 yılında FK Jablonec B

21 Ağustos 2020 yılında Varnsdorf

Patrik Schon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Schon şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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