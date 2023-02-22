Patrik Schramhauser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Schramhauser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Schramhauser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Schramhauser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Schramhauser 3 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Schramhauser Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Patrik Schramhauser'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Schramhauser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Schramhauser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Schramhauser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Schramhauser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC MAS Taborsko

20 Ağustos 2021 yılında FC Pisek

31 Aralık 2021 yılında FC MAS Taborsko

Patrik Schramhauser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Schramhauser şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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