Patrik Slamena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Slamena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Slamena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Slamena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Slamena 7 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Slaměna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Slamena Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. Patrik Slamena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sigma Olomouc B futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Slamena'nin SK Sigma Olomouc B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrik Slamena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Slamena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Slamena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Slamena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fastav Zlin

9 Eylül 2019 yılında 1.SK Prostejov

31 Temmuz 2020 yılında Fastav Zlin

8 Şubat 2021 yılında Sigma Olomouc

8 Eylül 2021 yılında MFK Vyskov

31 Aralık 2021 yılında Sigma Olomouc

1 Temmuz 2022 yılında Olomouc B

Patrik Slamena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Slamena şuan SK Sigma Olomouc B takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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