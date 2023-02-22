Patrik Svestka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Svestka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Svestka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Svestka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Svestka 1 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Švestka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Svestka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Patrik Svestka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Viagem Pribram futbol takımında oynamaktadır. FK Viagem Pribram takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Svestka'nin FK Viagem Pribram ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Svestka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Svestka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Svestka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Svestka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2018 yılında Příbram U17

1 Temmuz 2019 yılında Příbram U19

1 Temmuz 2021 yılında 1.FK Pribram B

1 Temmuz 2022 yılında Viagem Pribram

Patrik Svestka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Svestka şuan FK Viagem Pribram takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FK Dukla Praha (2008 - 2009)SK Slavia Praha (2009 - 2011)FK Meteor Praha (2011 - 2015)Bohemians Praha 1905 (2015 - 2018)1.FK Příbram (2018 - 2021)

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