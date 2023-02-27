Patrik Teixeira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Teixeira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Teixeira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Teixeira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Teixeira 10 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Teixeira Pinto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Teixeira Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini voice professional yapmaktadır. Patrik Teixeira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Patrik Teixeira'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Patrik Teixeira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Teixeira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Teixeira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Teixeira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında F91 Dudelange

12 Ocak 2016 yılında US Mondorf

30 Haziran 2016 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2016 yılında Hamm Benfica

30 Haziran 2018 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2018 yılında Titus Petange

Patrik Teixeira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Teixeira şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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