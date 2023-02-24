Patrik Volter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Volter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Volter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Patrik Volter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Patrik Volter 13 Ağustos 2002 tarihinde Szolnok şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Patrik Volter Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Patrik Volter'nin BFC Siófok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Patrik Volter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Patrik Volter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Ağustos 2018 yılında Haladás U17
1 Temmuz 2019 yılında Haladás U19
29 Temmuz 2021 yılında Paksi FC II
1 Temmuz 2022 yılında Paksi FC
4 Ocak 2023 yılında BFC Siófok
30 Haziran 2023 yılında Paksi FC
Patrik Volter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Patrik Volter şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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