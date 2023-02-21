Patrik Zitny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Zitny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrik Zitny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrik Zitny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrik Zitny 21 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Patrik Žitný şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrik Zitny Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Patrik Zitny'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrik Zitny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrik Zitny isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Patrik Zitny Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrik Zitny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Teplice

27 Temmuz 2022 yılında Mlada Boleslav

Patrik Zitny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrik Zitny şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrik Zitny Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Ravel Junior Ústí nad Labem (2005 - 2007)SK Junior Teplice (2007 - 2010)FK Teplice (2010 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 14 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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