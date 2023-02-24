Patrizio Stronati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrizio Stronati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Patrizio Stronati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Patrizio Stronati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Patrizio Stronati 17 Kasım 1994 tarihinde Opava şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Patrizio Stronati Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Patrizio Stronati, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Patrizio Stronati'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Patrizio Stronati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Patrizio Stronati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Patrizio Stronati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Patrizio Stronati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2013 yılında Banik Ostrava

27 Ocak 2015 yılında Austria Wien

30 Ocak 2017 yılında Mlada Boleslav

31 Aralık 2017 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2018 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC

Patrizio Stronati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Patrizio Stronati şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Patrizio Stronati Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Hlučín (2002 - 2011)FC Zbrojovka Brno (2011 - 2012)MFK Karviná (2012 - 2013)

Çek Cumhuriyeti takımında 3 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 19 numaralı formasıyla 27 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.