Patrona 1 Nisan şakaları | Öğrenciye, çocuğa 1 Nisan şakaları şu sıralar internet mecrasında çokça bakılan konular arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

1 Nisan'ın gelip çatmasıyla vatandaşlar tarafından internette en çok bakılanlar arasında yerini aldı. Gülmek, eğlenmek amacıyla bir başka kişiye şaka yapmak isteyenlerin özlemle beklediği gün olan 1 Nisan, bu senede tüm dünyada kutlanmaya devam ediyor. Bu şaka mevzusu 1 Nisan'da ne kadar abartılsa da vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediliyor. Her sene farklı düşüncelerle bulunan şakaların bazıları insanları birbirine bağlarken bazıları ise ayrılmalarına yol açıyor. Bunlardan birisi olan patrona 1 Nisan şakaları ise şu an gündemde vatandaşlar tarafından sıklıkla bakılıyor. Biz de iş yerinde patrona yapılabilecek birbirinden çeşitli şakaları sizlere sunduk. İşte patrona 1 Nisan şakaları...

PATRONA 1 NİSAN ŞAKALARI

Yeşilliğe hasret kalan patronunuzun masasını güzelleştirebilirsiniz.

Patronun odasındaki masa ve duvarları renkli not kağıtlarıyla süsleyebilirsiniz.

Patronunuzun ofisindeki malzemeleri karton sanatıyla buluşturabilirsiniz.

Patronunuzun masasındaki telefonun hiç açılmamasını sağlayabilirsiniz.

Patronunuzun odasındaki her köşeyi kendi resminizle süsleyin.

Odanın her yerini rengarenk balonlarla kaplayabilirsiniz.

Jöle ile patronunuzun ofis eşyalarını kaplayabilirsiniz.

Ofisteki yazıcının sesli komutla çalıştığı patrona söylerseniz, patronun gün boyu bağırmasını dinlersiniz.

Bardakların her birini su ile doldurup odanın içine dizip patronun odayı eski haline getirmek için verdiği uğraşları izlemek eğlenceli olabilir.

Patronunuz bu manzara karşısındaki şaşkınlığı ve korkusunu izlemek isteyebilirsiniz

Eğer patronunuz fareden korkuyorsa bunu mutlaka deneyin.

ÖĞRENCİYE, ÇOCUĞA 1 NİSAN ŞAKALARI

- Elinize bir sprey kutusu alın içini suyla doldurun ve hocanızın yanına gidin yanında hapşururmuş gibi yapın ve aynı anda spreyi sıkın görün bakın ne oluyor ?

- Arkadaşlarının vesikalık fotoğrafının altına “kayıp aranıyor, akli dengesi yerinde olmamakla beraber tehlikelidir, ısırabilir, bulanların insanlık namına aşağıdaki adrese getirmeleri rica olunur" yazıp bunu broşür olarak bastırdıktan sonra tüm apartmanlara yapıştırırlar..

- Kibrit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumağı koyacaksınız. Buna ince görünmez bir sicim bağlayıp alttan çevirerek kibrit kutusunun en uzak kösesine bantla yapıştıracaksınız. Kibrit kutusunu açarken ip siyah yumağı çekecektir. Ve böylece yumak kutudan fırlayan acayip bir böcek hissi verecektir. Uygulaması size kalmış. Not: yumak içerden kutuya takılmasın diye köseye üçgen bir rampa kurulması faydalı olur

- Bir borunun ağız kısmi siyaha boyanır. Uygulama alanında kendiniz gözünüze değdirmeden bakarsınız. AA! Ne enteresan bir de sen baksana şundan dersiniz. O kişi alır bakar “ee ne olmuş bir şey yok ki" der fakat gözünün etrafındaki halkadan habersizdir. Bu şakayı bir de reçel sürerek deneyin isterseniz o da çok hoş olur.

- Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz

- Kurbanınızın klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!

- Tanıdığımız birini fotoğrafı varsa bundan iyi bir fotokopi alıp gazetenin orta sayfalarındaki haberlere fotomontaj yaparız. Sonra gazeteyi onun okumasını sağlarız bir yandan da kenarda durup ne yapacağına bakarız. İyi uygulandığı taktirde çok eğlendirici olur bu şaka

- Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

- Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

- Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

- Sınıf defterinin arasına siyah ipliği topak yapıp koymak. öğretmen açınca da örümcek deyip çığlık atmak. öğretmeni korkutmak.