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  3. Patrondan genç kadına mide bulandıran tuzak! Kutlama bahanesiyle sarhoş etti, ofise götürüp cinsel saldırıda bulundu

Patrondan genç kadına mide bulandıran tuzak! Kutlama bahanesiyle sarhoş etti, ofise götürüp cinsel saldırıda bulundu

İstanbul Esenyurt'taki bir dağcılık firmasında eğitmen olarak görev yapan Funda T. uzmanlık sertifikası almasını patronu Kemal A.'nın ısrarıyla alkol alarak kutladı. Funda T.'nin sarhoş olmasının ardından genç kadını Esenyurt’taki ofise götüren Kemal A. burada genç kadına tecavüz etti.

Patrondan genç kadına mide bulandıran tuzak! Kutlama bahanesiyle sarhoş etti, ofise götürüp cinsel saldırıda bulundu

Alınan bilgilere göre olay İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir dağcılık firmasında eğitmen olarak görev yapan Funda T. (30), 5 Haziran'da gerçekleştirilen sınavlarda uzman sertifika almaya hak kazandı. Funda T.'nin iddiasına göre patronu Kemal A.'nın (40) ısrarı ile yapılan kutlamaya katıldı ve burada alkol aldı. Kutlamada aldığı alkolün etkisiyle sarhoş olan genç kadın evine gitmek istedi ancak Kemal A.,  Funda T.'ye alkol içirmeye devam ettikten sonra “Seni eve götüreceğim” diyerek kendi otomobiline bindirip Esenyurt'taki ofise getirdi.

Patrondan genç kadına mide bulandıran tuzak! Kutlama bahanesiyle sarhoş etti, ofise götürüp cinsel saldırıda bulundu

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorlanan kadını eğitim alanındaki minderlere sürükleyen  Kemal A. Funda T.'ye tecavüz etti. Funda T. avukatı aracılığıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na Kemal A. hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan suç duyurusunda bulundu.

Patrondan genç kadına mide bulandıran tuzak! Kutlama bahanesiyle sarhoş etti, ofise götürüp cinsel saldırıda bulundu

"DAVA AÇSAN BİR ŞEY OLMAZ DEDİLER"

Yaşadığı olayı anlatan Funda T. olay sonrası patronun kardeşi olan erkek arkadaşına olayı anlatmak için iş yerine gittiğinde, patronunun kendisine," ‘Niye soğuk davranıyorsun ki Vegas’ta olan Vegas’ta kalır’ dediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Kendimi suçlamaya başlamıştım. ‘Niye içtin?’ deyip duruyordum. Bir arkadaşım bana bunun bir tecavüz olduğunu ve suç duyurusunda bulunmam gerektiğini söyledi. İzmir’de firmanın merkezine gidip diğer patronlara yaşananları anlattım. ‘Burası Türkiye dava açsan da bir şey olmaz’ dediler. İstifamı verip çıktım. Bu adam bunu başka bir kadına da yapabilir. Tek istediğim cezalandırılması.”

Kaynak: Hürriyet

Patrondan genç kadına mide bulandıran tuzak! Kutlama bahanesiyle sarhoş etti, ofise götürüp cinsel saldırıda bulundu

Tayfun Altuntaş
Editör
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