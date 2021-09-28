Patronu asit kuyusuna düşünce kurtarmak istedi, ikiside hayatını kaybetti!

Talihsiz olay, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın faaliyet gösteren iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın iş yeri sahiplerin Bayram Kurtuluş, ek inşaat alanındaki çalışmaları kontrol etmek isterken, kapağı açık olan asit kuyusuna düştü. Patronunun kuyuya düştüğü anlara şahit olan işçi Erkan Karahüyüklü de Kurtuluş'u kurtarmak için kuyuya girdi.

YARDIM ETMEK İSTEDİ, İKİSİDE CANINDAN OLDU

Yaşanan korkunç durumu gören inşaat çalışanları vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerince ambulansa taşınarak, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtuluş ile Karahüyüklü doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kurtarma çalışmaları sırasında kuyudaki kokudan etkilenen 8 işçi ise götürüldükleri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.