Patronunun içeceğine koronavirüs hastasının tükürüğünü karıştırmak istedi

Adana'da, geçen yıl eylül ayında oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi'nin otomobil satışından elde ettiği 215 bin TL'yi ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Çimen, parayla birlikte ortadan kayboldu.

Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Çimen, parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp telefonunu kapattı. Ünverdi, başka bir personelinden, Çimen'in bir koronavirüs hastasından 500 lira karşılığında tükürük aldığını ve içeceğine koymaya çalıştığını öğrendi. Bu süreçte Çimen, Ünverdi'ye ve ailesine cep telefonuyla tehdit mesajları attı.

Şikayet üzerine 10 Şubat 2021'de gözaltına alınan Çimen'e ev hapsi cezası verildi. Olayın basına yansıması üzerine tehditlerine devam eden Ramazan Çimen, eski patronuna cep telefonundan 'seni virüsle öldüremedim kafana sıkacağım' diye mesaj attı. Bunun üzerine Ünverdi'nin avukatı, Çimen hakkında 'biyolojik silah kullanmak sureti ile nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, yağmaya teşebbüs' suçlarından tekrar şikayetçi oldu.

İddia üzerine gözaltına alınan Çimen, hakkındaki suçlamaları reddedip "Bu kişinin içeceğine virüs bulaştırmadım. Bu kişinin amacı adli makamları oyalamaktır. Bu kişi iftira atarak yargıyı etkilemeye çalışmaktadır"' dedi. Çimen sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.

''VİRÜSLE AİLEMİ YOK ETMEYE ÇALIŞTI''

Çalışanının kendisini öldürmeye çalıştığını iddia eden İbrahim Ünverdi, "Bu şehrimize yapılmış bir suikasttır. Korona tükürüğünün içeceğe karıştırma yöntemiyle insanlara öldürme taktiği verdi. Bu suçun ağır olması lazım ki insanlar bu suça yeltenmesin. Bu adam ülkemizi rezil etti. Virüsle ailemi yok etmeye çalıştı. Çok zor zamanlar yaşadık. Artık cezaevinde olduğunu biliyorum. Eşim ve çocuklarım çok rahatladı." dedi.