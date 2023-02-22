Paul Acquah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Acquah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul Acquah kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Acquah ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paul Acquah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Acquah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paul Acquah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Acquah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Acquah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Acquah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Acquah 4 Mayıs 1995 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Acquah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESMA yapmaktadır. Paul Acquah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Paul Acquah'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Acquah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Acquah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Hearts of Oak

21 Mart 2018 yılında Star Madrid FC

7 Ocak 2019 yılında Wazito FC

12 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında Rivers United

Paul Acquah kimdir

Paul Acquah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Acquah şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

2006-2008 Freedom Stars (Ghana), 2008-2010 Golden Boys FC (Ghana), 2010-2012 Top Talent FC (Ghana)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Paul Acquah nereli

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