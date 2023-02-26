Paul Attah Agyei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Attah Agyei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Attah Agyei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Attah Agyei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Attah Agyei 30 Eylül 2002 tarihinde Berekum şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Attah Agyei Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Attah Agyei, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Paul Attah Agyei'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Attah Agyei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Attah Agyei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Attah Agyei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Attah Agyei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Berekum Chelsea

18 Şubat 2022 yılında Kansas City II

30 Kasım 2022 yılında Berekum Chelsea

Paul Attah Agyei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Attah Agyei şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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