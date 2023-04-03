Paul Bellmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Bellmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Paul Bellmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paul Bellmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.