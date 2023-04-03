Paul Bellmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Bellmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Bellmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Paul Bellmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Paul Bellmann 4 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Paul Bellmann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SV Werder Bremen U19 futbol takımında oynamaktadır. SV Werder Bremen U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Bellmann'nin SV Werder Bremen U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Paul Bellmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Paul Bellmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında W. Bremen Alt.
1 Temmuz 2021 yılında W. Bremen U17
1 Temmuz 2022 yılında W. Bremen U19
Paul Bellmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Paul Bellmann şuan SV Werder Bremen U19 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?TuS Fintel, TV Jahn Schneverdingen (-2017), SV Werder Bremen (2017-)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.